Ziua Mediului continuă. Tur de kayaking în weekend

09:40

În 2021, Wikimedians of Romania and Moldova organizează cea de-a patra ediție a Wiki Loves Earth Moldova, ca de obicei, în perioada 1-30 iunie. Concursul de fotografie care are scopul fotografierii ariilor protejate și publicării imaginilor sub o licență liberă pentru ilustrarea articolelor de pe Wikipedia. Oricine poate să participe la concurs, indiferent de vârstă, naționalitate sau localizare, […] Articolul Wiki Loves Earth Moldova revine. Fotografiază rezervațiile din Moldova și câștigă premii apare prima dată în Ecopresa.