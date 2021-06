„Pianul călător” al lui Horia Mihail, la Chișinău

21:40

Zece taţi din raioanele Străşeni şi Făleşti au fost instruiţi în cadrul unui program finanţat de Uniunea Europeană cum să se implice mai mult în educarea copiilor. Programul e menit să-i facă pe bărbaţi mai responsabili faţă de îndatoririle pe care le au faţă de copiii lor, notează TVR Moldova. Tații au participat cu copiii lor inclusiv la un atelier de pictură și au beneficiat de condiţii potrivite pentru a interacţiona mai mult cu copiii lor. Instruirea bărbaţilor are loc în condiţiile în care studiile Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie arată că doar jumătate dintre taţi se implică la fel de mult ca şi mamele în educaţia copiilor. Printre tații prezenți a fost și Dumitru Gruşca, profesor de engleză şi germană la liceul din Făleşti. Profesia îl face să conştientizeze tot mai mult importanţa rolului pe care îl are un tată în educarea copiilor. Chiar dacă are un program de lucru încărcat, bărbatul găseşte timp pentru a fi împreună cu copiii săi. Când vorbim despre taţi care se implică doar ei în educaţia copiilor lor, cifrele sunt mult mai mici. Doar 2 la sută dintre taţii din Republica Moldova îşi adorm copiii seara şi doar 4 procente îi ajută exclusiv ei să-şi facă temele de acasă, spun studiile Fondului Naţiunilor Unite pentru Populaţie. Anatol Caras are patru copii pe care-i creşte singur după ce soţia lui s-a stins din viaţă. Nu-i este uşor, dar încearcă să depăşească orice greutăţi şi-i învaţă pe copii lucruri care să îi ajute în viitor: să participe la treburile casnice, să fie responsabili şi să se poarte frumos cu cei din jur. „Ne străduim să-i învăţăm pe copii ca prin lucru să stimeze persoana mai în vârstă, să nu sară cu vorba înainte, cum se spune, să aibă cei 7 ani de acasă", a declarat acesta pentru sursa citată. În Străşeni şi Făleşti au fost create câteva cluburi unde bărbaţii sunt încurajaţi să se implice mai mult în educarea copiilor şi să participe mai activ în treburile casnice. Asta în condiţiile în care de cele mai dese ori, această activitate cade pe umerii femeilor. Potrivit celui mai recent studiu realizat de Fondul Naţiunilor Unite pentru Populaţie, două treimi dintre taţi se joacă cu copiii lor, la fel de mult ca mamele. Studiul arată că 51 la sută dintre taţi îi ajută pe copii, în aceeaşi măsură ca mamele, să-şi facă temele de acasă. „Cel mai curios este că rolul taţilor e extrem de important în dezvoltarea emoţională şi socială a copiilor, chiar dacă stereotipurile spun că taţii mai puţin arată ce simt, cum simt. Realităţile sunt destul de contradictorii. Pe deoparte, taţii îşi doresc să lucreze mai puţin şi să petreacă mai mult timp cu copiii, pe de altă parte, realităţile de zi cu zi, îi forţează pe taţi să fie în afara familiei", a subliniat psihologul Sergiu Toma. Coordonatoarea programului, Violeta Terguță, spune că activitățile au menirea de a distruge stereotipurile de gen, care spun că nu este treaba bărbaților să aibă grijă de copii. „Jumătate din respondenţi ne spun că creşterea copiilor, treburile casnice, este treaba mamelor, iar tata aduce banii acasă. Noi ne dorim ca prin aceste activităţi să schimbăm aceste realităţi, aceste stereotipuri. Pentru că şi taţii sunt la fel de capabili să se implice şi acolo unde tata se implică, copiii se simt mai bine, familia este mai fericită", a subliniat aceasta. Atelierul de instruire a bărbaţilor a fost organizat cu puţin timp înaintea Zilei Internaţionale a Taţilor, marcată în acest an pe 20 iunie. Programul lansat de UNFPA Moldova în cadrul Programului regional „Împreună împotriva stereotipurilor de gen şi a violenţei în bază de gen" este finanţat de Uniunea Europeană şi implementat de UN Women şi UNFPA Moldova.