Un lot de vaccin Sputnik V este așteptat la Chișinău

Un bărbat din nordul țării, acuzat că și-a abuzat și hărțuit sexual fiicele minore, a fost condamnat la detenție pe viață. Procuratura raionului Ocnița i-a înaintat învinuirea pe trei capete de acuzare: viol, acțiuni violente cu caracter sexual și hărțuire sexuală. Sentința de condamnare a fost dictată de Judecătoria Edineţ, sediul Ocnița, și...