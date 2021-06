Deputat PSRM: Maia Sandu vrea să îl întoarcă pe Vlad Filat la scheme și în politică

16:00

Ninela Caranfil este femeia care nu are vârstă, iar refugiul ei e scena Teatrului Național „Mihai Eminescu”. Ea nu are dreptul să se îmbolnăvească, fiindcă spectatorii deja au cumpărat bilete. Ea nu are dreptul să stea pe loc, fiindcă viața merge înainte. Vestita actriță a jucat în teatru circa 70 de roluri, dar printre cele mai […] Articolul 17 iunie 1947 – Ziua în care s-a născut vestita actriță moldoveancă, Ninela Caranfil apare prima dată în sinteza.org.