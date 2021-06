Presa de la Kiev: Persoanele implicate în răpirea lui Ceaus vor fi anunțate în căutare internațională

17:30

În cadrul unei întrevederi în orașul Cahul, Dodon a vorbit despre faptul că oponenții de pe dreapta politică vor promite cetățenilor lucruri irealizabile, ”râuri de lapte și miere”, doar pentru a le obține votul.În timp ce, echipa BeCS are în spate o experiență bogată de realizări bune, concrete făcute pentru Republica Moldova, aici, menționându-se perioada dintre 2001-2009 și anii 2019-2020, când echipa PSRM, împreună cu ex-președintele Republicii Moldova, Igor Dodon au reușit să înfăptuiască astfel de proiecte ca micșorarea vârstei de pensionare, ajutorul financiar de sărbători, etc.”Pe de o parte ne gândim la pensionari și lansăm, toate aceste inițiative… Și când vorbesc despre toate aceste inițiative, cineva doar dă promisiuni, iar eu vorbesc la concret despre tot ce am făcut noi. Despre vârsta de pensionare am făcut? Am făcut. O mie de lei de Paște am dat? Am dat.