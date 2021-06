SIS a reținut cinci persoane bănuite în urmărirea unui judecător de la Curtea de Apel Chișinău

17:30

Pentru a încuraja femeile să-și dezvolte abilitățile necesare pentru munca în mediul online, dar și pentru a le oferi posibilitatea de a se reorienta în carieră, proiectul Tekwill a lansat programul „Women in Online Work (WOW)”. Inițiativa a susținut și a educat aproximativ 50 de fete și femei din localitățile țării să dobândească cunoștințele necesare pentru a putea oferi servicii online utilizând platforme internaționale de angajare pentru liberi profesioniști și să beneficieze de oportunități mai avantajoase de a avea joburi cu o remunerare decentă în zonele rurale unde locuiesc. Unele participante au reușit deja să se angajeze în câmpul muncii. „Women in Online Work (WOW)” a fost lansată cu susținerea Biroului de Cooperare al Elveției în cadrul Proiectului „OPTIM” – Oportunități prin Tehnologii și Inovație în Moldova”, implementat de Helvetas Swiss Intercooperation în parteneriat cu Camera de Comerț și industrie a Republicii Moldova, cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare și al Suediei în cadrul proiectului TEKWILL. Articolul Profesoară de limba engleză și Manual QA Tester într-o companie IT străină. Cum s-a schimbat viața Violetei Cozonac, după ce a ales un curs în IT apare prima dată în #diez.