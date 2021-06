Accesul populaţiei la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, va fi sporit

Pacienții care suferă de boli cronice incurabile și necesită îngrijiri corespunzătoare, vor avea acces la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, în volum deplin, atât în condiții de domiciliu, cât și de staționar. În acest sens, Executivul a aprobat astăzi un proiect de Hotărâre de Guvern, care va spori accesul pacienților la îngrijiri paliative... The post Accesul populaţiei la servicii de îngrijiri paliative calitative şi echitabile, va fi sporit appeared first on Stop COVID-19.

