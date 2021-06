Corneliu Furculiță, despre vandalizarea unui panou electoral al Blocului: Legea și bunul simț nu sunt valabile pentru anumiți pseudopoliticieni

09:50

Consilierii PLDM și PAS din satul Condrița, mun. Chișinău, nu au susținut deschiderea primei grădinițe în localitate. Totodată, acești aleși locali nu au votat proiectul de decizie pentru compensarea coșului minim alimentar în sumă de 200 lei, lunar, pentru toți copii de până la vârsta de 18 ani, studenți, pensionari și invalizi, care au pensii și alocații mai mici de 4.185 lei. Despre aceasta primarul satului Condrița, Andrei Donică, a anunțat pe Facebook.