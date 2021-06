Cursul valutar oficial la 17.06.2021

12:10

Astăzi, 11 iunie, este ultima zi în care pot fi depuse actele la Comisia Electorală Centrală pentru participarea la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Documentele pentru înregistrare în calitate de concurenți electorali mai pot fi depuse până la ora 16.00. În cazul în care doi sau mai mulţi pretendenți... The post Azi e ultima zi de depunere a actelor pentru anticipate appeared first on Portal de știri.