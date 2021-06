Precipitații abundente la Mereni: Mai multe drumuri, terenuri agricole și gosposării ale localnicilor au fost inundate

11:00

Ana Vizitiv și Mădălina Griza sunt eleve în clasa a XI-a și sunt pasionate de tehnologii informaționale. Pentru că își doresc să producă schimbări în societate și, prin intermediul IT-ului, să faciliteze și să îmbunătățească viața comunității, fetele au realizat un proiect „Augmenting Under-Researched Medical Domainswith an Intuitive Querying System on Resourceful Crowd-Collected Data” menit să faciliteze informarea despre Covid-19, în contextul crizei pandemice gobale. Ideea le-a adus premiul special Oracle Academy, în valoare de 5.000 de dolari, la concursul Internațional de Științe și Inginerie Regeneron ISEF 2021, categoria „System Software”. Participarea a fost posibilă datorită suportului proiectului Tekwill, care susține abilitarea femeilor și oferă posbilități pentru ca acestea să-și dezvolte abilitățile IT.