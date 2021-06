Procurorii anticorupție despre prodecana, cercetată pentru corupție: Femeia ar putea influența martorii | VIDEO

12:40

Partidul „ȘOR” are nevoie de doar jumătate de an de guvernare, pentru a demonstra că modelul economic pe care îl propune și care a dat deja roade la Orhei este singurul care poate aduce venituri substanțiale la buget. Asigurarea vine din partea reprezentanților Partidului „ȘOR”, care mai anunță că formațiunea merge la alegerile parlamentare anticipate […] Сообщение Partidul „ȘOR” are nevoie de jumătate de an pentru a demonstra că modelul său economic de dezvoltare a țării este cel mai eficient появились сначала на TV6.