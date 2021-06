În contextul Săptămânii Familiei, Igor Dodon a înmânat o Diplomă de Onoare unei familii cu șase copii din satul Larga

10:20

Încă o rețea de benzinării a scumpit carburanții. Rompetrol a afișat noi prețuri, cu peste 20 de bani pe un litru. Astfel, benzina Efix costă 20,95 lei un litru, iar benzina A 95 – 20,60 lei per litru. Motorina costă 17,45 per litru, informează Deschide.md Amintim că acum câteva zile în cadrul unei ședințe publice [...]