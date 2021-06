Lovitură pentru turismul din Turcia: Rezervările în hoteluri cunoscute abia au atins 15%

10:00

Trupa italiană Måneskin, câştigătoare a concursului muzical Eurovision 2021, a fost acuzată că ar fi plagiat melodia „You want it, you’ve got it” a formaţiei olandeze The Vendettas. Artiștii italieni recunosc că există asemănări între cele două piese, însă asigură că „nu cunoșteau cântecul”. Joris Lissens, membru al grupului olandez The Vendettas, a afirmat pe … Articolul video | Trupa italiană Måneskin, câştigătoare la Eurovision, este acuzată de plagiat: „Nu am copiat pe nimeni!” apare prima dată în ZUGO.