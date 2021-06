Fosta soție a lui Jeff Bezos a donat 2,7 miliarde de dolari

06:40

Lista anuală de lectură de vară a lui Bill Gates are o temă pentru 2021: „relația complicată dintre umanitate și natură”, scrie el într-o postare pe blogul său unde recomadă 5 cărți. Iată cele cinci cărți pe care le recomandă Gates pentru lectura de vară. 1. „Under a White Sky: The Nature of the Future” […] Articolul Listă de lectură pentru această vară recomandată de Bill Gates. Se regăsește și cartea lui Barack Obama apare prima dată în Bani.md.