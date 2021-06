Secțiile de votare pentru anticipate vor fi asigurate cu măști, costume și dezinfectant împotriva COVID-19

16:00

Marea majoritate a candidaților cu vârste sub 30 de ani, care se regăsesc pe listele partidelor înscrise pentru alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie nu au mai candidat până acum la această funcție. Elevi, studenți, foști deputați, operatori, constructori etc. Echipa #diez vă prezintă o listă a tuturor candidaților ce au mai puțin de 30 de ani, care țintesc fotoliul de deputat, dar și din ce domenii de activitate provin dânșii. Articolul Lista candidaților la alegerile parlamentare anticipate, care au sub 30 de ani. Din ce domenii provin tinerii apare prima dată în #diez.