Президент оценил, как идёт реконструкция парка Витгенштейна
Новости Приднестровья, 15 iunie 2021 16:40
Это один из самых крупных объектов в Каменском районе, который попал в программу Фонда капвложений
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Это один из самых крупных объектов в Каменском районе, который попал в программу Фонда капвложений
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Вадим Красносельский поручил главам госадминистраций лично контролировать ход работ на каждом объекте по программам Фонда капвложений
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Девушка ушла из дома после конфликта с родителями. Сейчас с ней общаются инспекторы по делам несовершеннолетних
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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Газета «Приднестровье» рассказывает о Станиславе Котлинском, который знает все о внутреннем туризме
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 mai 2021
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17 мая 2021 года бывший советник президента США по национальной безопасности эпохи Дональда Трампа Джон Болтон выступил с провокационным заявлением, которое тотчас же обильно начали цитировать СМИ. Он заявил, что новое руководство Молдовы лояльно к Америке, поэтому можно спокойно «разморозить» конфликт в Приднестровье. И добавил: «Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к "разморозке". Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, су...
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В приднестровском дерби зафиксирован разгромный счет – 0:7
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1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
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