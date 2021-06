Adolescentă în comă. A fost găsită în stare inconștientă în Parcul Valea Trandafirilor

10:10

Premierul interimar Aureliu Ciocoi cere Comisiei Electorale Centrale să se asigure că deschiderea a trei secții de vot, în localități aflate doar parțial sub controlului autorităților consituționale, are acceptul misiunii OSCE, Comisiei Unificate de Control și al pretinselor autorități de la Tiraspol, notează IPN. Premierul nu vede o problemă în... The post Aureliu Ciocoi: Secțiile de la Tighina și Corjova pot fi deschise dacă OSCE va garanta securitatea votului appeared first on Portal de știri.