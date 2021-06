VIDEO // Roman Protasevici a apărut din nou în fața jurnaliștilor: ”Mă simt minunat, sunt bine. Nimeni nu m-a bătut, nu m-a atins”

13:20

Partidul Politic PACE îl propune pe colonelul Mihail Ciubaciuc pentru funcția de ministru al Afacerilor Interne în viitorul Guvern. Anunțul a fost făcut de către liderul PACE, Gheorghe Cavcaliuc, la conferința de presă organizată cu prilejul primei aniversări a formațiunii. "Acum doi ani am plecat în demisie onorabilă de la IGP. Acum un an am [...]