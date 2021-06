Israelul renunță la obligaţia de a purta mască în locurile publice închise

09:40

Din cauza pandemiei COVID-19, turneul final al Campionatului European de fotbal - EURO 2020 – începe un an mai târziu decât era planificat, cu meciul Italia - Turcia care se va desfășura astăzi pe Stadio Olimpico din Roma, începând cu ora 22.00.