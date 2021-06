Putin a spus că în Rusia nu va schimba nimic, când se va alege un alt președinte

13:00

Aproximativ 40 de tineri și tinere, participanți la „Hackjustice: An Access to Justice Hackathon”, vor elabora soluții inovative IT pentru îmbunătățirea accesului la justiție, în special pentru bărbații și femeile din grupurile vulnerabile și marginalizate. Astfel, la prima etapă a Hackathon-ului, Ideathon, care s-a desfășurat pe 12-13 iunie, avocați și experți în domeniul dreptului, dezvoltatori […] Articolul Soluții inovative IT. Va fi îmbunătățit accesul la justiție pentru persoanele din grupurile vulnerabile apare prima dată în Realitatea.md.