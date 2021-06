(foto) Accident grav cu implicarea a patru mașini pe traseul Chișinău-Vadul lui Vodă. O persoană a fost rănită

11:20

Pentru a propulsa dezvoltarea sectorului IT în regiuni,TEKWILL își extinde programele în nordul țării. Astfel, Asociația Națională aCompaniilor din domeniul TIC a semnat vineri, 11 iunie, un Memorandum deÎnțelegere cu Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți. Parteneriatul presupunedezvoltarea educației în domeniul IT, pregătirea forței de muncă, încurajareaantreprenoriatului, stimularea competitivității, dar și crearea unui centru deexcelență în IT. Acțiunea face parte din angajamentul de extindere al TEKWILL –proiect important pentru dezvoltarea sectorului IT din Moldova, implementat cusuportul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și alSuediei.