ULTIMA ORĂ // 33 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

40 de tineri și tinere, participanți la "Hackjustice: An Access to Justice Hackathon", vor elabora soluții inovative IT pentru îmbunătățirea accesului la justiție, în special pentru bărbații și femeile din grupurile vulnerabile și marginalizate. Competiția este organizată de INVENTO, în cadrul proiectului „Consolidarea eficienței și accesului la justiție în Moldova", implementat de Programul Națiunilor Unite