33 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

12:40

Consiliul Raional (CR) Nisporeni vine cu un anunț important în atenția agenților economici din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ÎMM). CR dă start concursului „Cel mai bun antreprenor din sectorul Întreprinderilor Mici și Mijlocii al anului 2020". Concursul are ca obiectiv: Stimularea dezvoltării antreprenoriatului, precum și promovarea produselor și serviciilor agenților...