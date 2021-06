Zi fără decese provocate de COVID-19! Câte cazuri de infectare au fost confirmate în 24 de ore

12:50

O urmărire ca-n filme din statul New York s-a terminat în orașul Rochester unde suspectul a condus o ambulanță furată în Golful Irondequoit, relatează Insider. Poliția a declarat că o femeie a furat ambulanța de la un spital din orașul Utica duminică dimineața. Kunkel, compania care deține ambulanța, a declarat pentru CNY Central că aceasta a fost furată … Articolul video | Urmărire ca-n filme în New York: O ambulanță furată a plonjat în apă după ce șoferul a fugit peste 160 de km de polițiști apare prima dată în ZUGO.