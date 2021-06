„Donează sânge, susține ritmul vieții pe pământ!”; 14 iunie - Ziua Mondială a donatorului de sânge

13:00

Andrei Năstase: Toți bandiții acestei țări spun că Platforma DA nu are șanse să ajungă în Parlament, pentru că se tem de ea Președintele Platformei DA, Andrei Năstase, afirmă că toți cei care susțin că formațiunea pe care o conduce nu are șanse de accedere în noul Parlament, de fapt se tem de ea, precum se tem să pronunțe cuvântul „Putin”. „Știți cine vă spune că Platforma DA nu are șanse? Șor, Plahotniuc, Dodon, Platon, Usatâi... Toți bandiții acestei țări vă spun că noi nu avem șanse, dar eu l...