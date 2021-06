Analiză BBC // Ce vrea cu adevărat Vladimir Putin de la Joe Biden

12:10

Săptămâna trecută ne-a lăsat Iurie Sadovnic. Avea 69 de ani. A decis să plece și a plecat. Nu știu dacă mai e ceva de spus. Nu avem de unde ști. Ar fi putut fi altfel ? Poate, dar poate că și nu… Dar sper că barem această decizie să-i fie respectată. Nu cred că se poate comenta ceva în acest caz. Nu știu cum alții, dar eu am simțit un fel de jenă (ca să nu zic mai mult) cât am citit variile reacții la dispariția lui Iurie Sadovnic… Și probabil nu voi putea spune mai multe aici decât faptul că ex...