Locuitorii orașului Moscova care se vor vaccina vor putea participa la o loterie. Săptămânal, vor fi oferite câte cinci mașini

15:15

Publicaţiile The New York Times, The Atlantic şi Star Tribune, precum şi agenţia de ştiri Reuters s-au numărat vineri printre câştigătorii premiilor Pulitzer, cele mai prestigioase distincţii din jurnalismul american. Au fost premiate articole despre pandemia de COVID-19 și despre inechităţi rasiale în acţiunile forţelor de ordine din Statele Unite, subiecte care au dominat ceremonia desfășurată online, scrie digi24.ro. Articolul Premiile Pulitzer 2021. Lista completă a câștigătorilor și câștigătoarelor din acest an apare prima dată în #diez.