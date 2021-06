Tara Galilor 1-1 Elvetia | Meciul a luat-o razna in final! Toata actiunea a fost in partea a doua: gol anulat cu VAR pentru Elvetia in min 84

Tara Galilor 1-1 Elvetia | Meciul a luat-o razna in final! Toata actiunea a fost in partea a doua: gol anulat cu VAR pentru Elvetia in min 84

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de ProTV.md