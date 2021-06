Un bătrân din Spania a construit o bancă pentru soția lui care suferă de artrită, după ce autoritățile nu l-au ajutat

08:40

Darnella Frazier, tânăra în vârstă de 18 ani care a filmat arestarea şi moartea lui George Floyd la Minneapolis la sfârşitul lui mai 2020, publicaţiile Star Tribune, The New York Times, The Atlantic şi agenţia Reuters au primit, vineri, premii Pulitzer, cele mai prestigioase recompense ale jurnalismului din Statele Unite, potrivit AFP.