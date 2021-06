Blocul Comuniștilor și Socialiștilor: Nu vom permite nimănui să îngenuncheze țara noastră

14:00

“Aceste evenimente azi trezesc mai multe interpretări, dar cert este, că schimbările majore de atunci au adus un mare beneficiu Republicii Moldova. După ce a fugit Vlad Plahotniuc din țară, s-au produs schimbări la toate nivele: a dispărut frica, nu sunt cazuri ca partidele să fie scoase din campania electorală, nu sunt deținuți politici, cetățenii se simt mai liberi. Din 2019 încoace, nu a fost nici un caz de înstrăinări de bunuri mobile și imobile, nu sunt atacuri rider. Noi considerăm că noi, socialiștii, am realizat ce am promis: libertatea, acces la informații.Am oprit acele privatizări ilicite, unde statul Republica Moldova era prejudiciat. Am salvat Moldtelecomul și Stadionul Republican. Am avut și perioadă pandemică, dar datorită voinței politice a apărut disciplina financiară și vamală, sunt mai multe încasări la buget”, a declarat Batrîncea.