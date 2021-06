Un tată și fiul său minor, găsiți morți lângă un lac, la Rîbnița. Pe corp aveau arsuri. Ce s-a întâmplat?

07:10

Evenimentul major din aceste zile este Summit-ul G7 (Group of 7), întâlnirea anuală la care participă liderii celor mai bogate țări ale lumii. În acest an liderii s-au întrunit în Marea Britanie, Cornwall, pentru perioada 11-13 iunie, informează Realitatea.md. Asemenea întruniri au loc în fiecare an, unde se discută cele mai importante problem socio-economice din […]