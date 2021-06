Fotolii libere la mai multe procuraturi din țară! Consiliul Superior al Procurorilor anunță concurs

15:30

În mai puțin de șase luni ale anului 2021, din cauza coronavirusului, au murit peste 1,88 milioane de oameni. Pe 10 iunie curent, această cifră a depășit-o pe cea pentru întregul an 2020. Despre asta a scris The Wall Street Journal (WSJ) cu referire la studiul Universității Johns Hopkins, care conține și datele analizate de […]