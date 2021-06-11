Светлана Червоненко из Слободзеи нашлась

17:10

17 мая 2021 года бывший советник президента США по национальной безопасности эпохи Дональда Трампа Джон Болтон выступил с провокационным заявлением, которое тотчас же обильно начали цитировать СМИ. Он заявил, что новое руководство Молдовы лояльно к Америке, поэтому можно спокойно «разморозить» конфликт в Приднестровье. И добавил: «Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к "разморозке". Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, су...