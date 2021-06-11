Светлана Червоненко из Слободзеи нашлась
Новости Приднестровья, 11 iunie 2021 15:20
Девушка ушла из дома после конфликта с родителями. Сейчас с ней общаются инспекторы по делам несовершеннолетних
• • •
Alte ştiri de Новости Приднестровья
Acum 30 minute
15:20
Девушка ушла из дома после конфликта с родителями. Сейчас с ней общаются инспекторы по делам несовершеннолетних
Acum 24 ore
18:30
На протяжении многих лет он руководил управлениями газового хозяйства республики
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Наместник Свято-Вознесенского Ново-Нямецкого монастыря отмечает 55-летие
28 mai 2021
16:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
26 mai 2021
24 mai 2021
15:40
Газета «Приднестровье» рассказывает о Станиславе Котлинском, который знает все о внутреннем туризме
21 mai 2021
10:20
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
17 mai 2021
17:10
17 мая 2021 года бывший советник президента США по национальной безопасности эпохи Дональда Трампа Джон Болтон выступил с провокационным заявлением, которое тотчас же обильно начали цитировать СМИ. Он заявил, что новое руководство Молдовы лояльно к Америке, поэтому можно спокойно «разморозить» конфликт в Приднестровье. И добавил: «Молдова, зажатая между Украиной и Румынией, представляет собой замороженный конфликт, готовый к "разморозке". Якобы независимое Приднестровье, изобретенное Россией, су...
16 mai 2021
12:40
В приднестровском дерби зафиксирован разгромный счет – 0:7
11:00
1992-2020, «Новости Приднестровья», официальное информагентство Приднестровской Молдавской Республики. При использовании материалов сайта активная ссылка на источник обязательна. Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет....
12 mai 2021
18:10
Заслуженную награду общественному деятелю вручил глава Бендер
©2004—2021 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.