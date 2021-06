Partidul „Puterea Oamenilor”, condus de Ruslan Codreanu, s-a lansat în campania electorală

11:45

Patru studenți de la Academia de Studii Economice a Moldovei au devenit beneficiari ai Bursei de merit oferită de către Mobiasbanca - OTP Group. Bursele sunt oferite pentru reușitele studenților obținute în cadrul programului „Step in GDPR, AML and Compliance”. Articolul Studenţii ASEM – beneficiari ai Bursei de merit în cadrul Programului „Step in GDPR, AML and Compliance” apare prima dată în #diez.