Igor Dodon a comentat decizia CEC privind numărul secțiilor de vot din diasporă

15:50

Un număr mare de site-uri web importante din întreaga lume nu pot fi accesate, relatează Sky News. Cei care vor să se conecteze pe respectivele siteuri se confruntă cu mesajul „503 Service Unavailable”. Afectat este inclusiv site-ul guvernului Marii Britanii. Alte site-uri afectate includ The Guardian, Financial Times, Independent, CNN, New York Times, Bloomberg, Le Monde, […] Articolul Pană de internet la nivel global. Multe site-uri de ştiri şi guvernamentale nu mai pot fi accesate apare prima dată în NewsIN.