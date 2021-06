Un pui de urs s-a urcat pe un stîlp de lumină și a rămas blocat

02:00

Sînt o multime de produse pe care majoritatea oamenilor le foloseste si la care nimeni nu le ia in calcul ca ar fi toxice. Probabil ca le folosesc parintii tai si acum le utilizezi si tu. Insa multe dintre aceste produse sînt periculoase pentru sanatate – in special in prezent s-a descoperit ca sînt toxice.Iata 8 produse toxice pe care sa nu le aduci acasa si alternativele lor.Tigaile si t