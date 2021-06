Joe Biden: Mă întâlnesc cu domnul Putin pentru a-i spune ce-mi doresc ca el să știe. Principalele subiecte de discuție

21:50

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a acuzat presiune politică din partea mai multor partide, privind un proiect de Hotărâre de Guvern, informează Realitatea.md. Proiectul viza modificarea standardelor de calitate a asfaltului pentru drumuri. „Asupra unui subiect am avut presiuni din toate partidele, de la stânga la dreapta și am fost nevoit să opun rezistență din simplul […] Articolul Ciocoi: Am avut presiuni din partea tuturor partidelor apare prima dată în Realitatea.md.