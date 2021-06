LIVE // Curtea de Apel urmează să se pronunțe privind numărul secțiilor de vot în diasporă

08:40

Statele Unite vor cumpăra 500 de milioane de doze de vaccin contra Covid-19 produs de Pfizer/ BioNTech pentru a le oferi altor ţări, au anunţat miercuri The New York Times şi The Washington Post. Preşedintele american Joe Biden trebuie să facă acest anunţ la summitul G7 săptămâna aceasta, potrivit Washington Post, care citează persoane apropiate