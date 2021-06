Emoționant: O femeie și-a regăsit cîinele pierdut în urmă cu un an

Momentul emoționant în care o femeie își revede cîinele după ce îl pierduse în urmă cu un an a fost filmat și postat pe Internet.Cîinele a fost găsit de cineva pe o stradă din Oklahoma și dus la o clinică veterinară pentru ca medicii să verifice dacă are microcip.Animalul avea cip, iar medicii veterinari au contactat-o pe proprietară. Femeia a spus că își pierduse cîinele în urmă cu un an.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Noi.md