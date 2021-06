Comisia Electorală Centrală atenționează că expiră termenul de declarare a locului de ședere

15:30

Despre aspectele legate de activitatea unui Centru Militar și procesul de încorporare am discutat cu maiorul Sergiu Lipatov, șeful Secției Administrativ-Militare Telenești din cadrul Centrului Militar Orhei.Acesta este absolvent al Academiei Forțelor Terestre ”Nicolae Bălcescu” din Sibiu, România, a școlii de aplicații și tehnică auto din Pitești, România, master în management economic și a activat ...The post Interviu: activitatea unui Centru Militar, drepturile și obligațiile recruților și avantajele satisfacerii serviciului militar first appeared on Radio Orhei.