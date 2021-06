Meteo pe 10 06 2021

11:00

Președintele PSRM, Igor Dodon, le-a urat succes tuturor liceenilor din țară care susțin astăzi primul examen de bacalaureat. Printre absolvenții de liceu din acest an este și fiul cel mai mare a liderului socialiștilor. The post Igor Dodon le-a urat succes tuturor liceenilor care susțin sesiunea de bacalaureat first appeared on Accent.