60 cazuri de COVID-19, înregistrate în ultimele 24 de ore

11:20

Naționala de fotbal a Moldovei a fost învinsă de Turcia cu 0-2, într-un meci amical disputat în orașul german Paderborn. Turcii au controlat prima repriză, dar puteau încasa gol după ocaziile bune ale lui Vitalie Damașcan și Sergiu Platica. După pauză, Burak Yilmaz și Cengiz Under au înscris cele două...