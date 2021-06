Serghei Lavrov: Rusia nu are ambiţii de superputere

Rusia nu are ambiţii de superputere şi nu suferă de mesianismul Occidentului, care are probleme în a-şi promova iniţiativele pe „platformele universale internaţionale”, a declarat ministrul afacerilor externe rus Serghei Lavrov. „Noi nu avem ambiţii de superputere, indiferent dacă cineva încearcă să se convingă pe sine şi pe alţii de contrariul. Nu suferim nici de […] Articolul Serghei Lavrov: Rusia nu are ambiţii de superputere apare prima dată în SafeNews.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de SafeNews