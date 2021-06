Serghei Lavrov: Rusia nu are ambiții de superputere și nu suferă de mesianismul Occidentului

Rusia nu are ambiţii de superputere şi nu suferă de mesianismul Occidentului, care are probleme în a-şi promova iniţiativele pe „platformele universale internaţionale”, a declarat miercuri ministrul afacerilor externe rus Serghei Lavrov, la forumul „Lecturile lui Primakov” care se desfăşoară la Sankt-Petersburg, informează TASS. „Noi nu avem ambiţii de superputere, indiferent dacă cineva încearcă să […] Articolul Serghei Lavrov: Rusia nu are ambiții de superputere și nu suferă de mesianismul Occidentului apare prima dată în sinteza.org.

