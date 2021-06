Partidul PACE a transmis organelor de anchetă materialele privind schemele de corupție ale unor politicieni

13:30

În cadrul unei conferințe de presă, Gheorghe Cavcaliuc povestește despre faptul că partidul PACE a depus cerere la o bancă din Chișinău pentru deschiderea contului electoral. După ce au urmat toate formalitățile și au depus actele necesare, banca tărăgănează mai mult de zece zile oferirea unui răspuns.„Problemele au apărut acum 11 zile, când am solicitat deschiderea unui cont electoral. Am fost ținut la bancă timp de aproximativ 2 ore, pentru a îndeplini tot felul de formalități. Peste 2 zile, am fost chemați la bancă și ni s-a spus că trebuie să completăm mai multe acte, din nou! Ne-am conformat cerințelor angajaților băncii, după ce de două ori am făcut totul cum ni s-a cerut, ni se cere iarăși să mai așteptăm. E o absurditate când în țară sunt candidați, lideri politici penali, implicați în acte de spălare a banilor de miliarde din alte țări - lor li se deschid ușor conturi electorale.