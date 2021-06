Kim Kardashian, mesaj emoționant pentru Kanye West „Te voi iubit toată viața!” (Foto)

12:50

Ne-am obișnuit să o vedem șatenă sau brunetă, cu coafuri clasice sau cu adaptare modernă, însă niciodată nu am văzut-o așa! Valentina Naforniță ne surprinde cu o schimbare drastică de look – una dintre cele mai în vogă colorări a părului din acest an – color block. Bretonul decolorat și coada de cal împletită prin […]