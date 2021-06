Angajamentul secretarului adjunct al NATO, Mircea Geoană, față de Republica Moldova

00:00

Scriitoarea Leontina Vatamanu, fiica cea mai mică a regretatului poet Ion Vatamanu, invită cititorii la lansarea volumului „Copiii Basarabiei în Gulag. Ierbar de amintiri”. „Un volum asupra căruia mi-am picurat sudoarea sufletului în 2020 - un an al autoexilului, când tema deportărilor din nou mi-a deschis nişte perspective asupra puterii omului de a depăşi. Am petrecut cu protagoniştii acestei cărţi câteva luni. M-am apropiat cu multă pietate de mărturisirile lor, le-am citit şi le-am răscitit, le-am călcat pe urme, refăcând traseele lor pe hărţi, căutând cătunele şi localităţile exilului lor, care între timp fie s-au extins, fie au dispărut de pe faţa pământului. Cu unii din ei am avut norocul să mă întâlnesc şi să discut îndelung. Pe unii i-am pierdut între timp... un an greu... Dumnezeu să-i ierte şi să-i odihnească cu toţi drepţii. Aceşti deportaţi mi-au devenit apropiaţi. Au devenit modele de rezistenţă, de demnitate, de vitalitate, de mărinimie şi modestie. Îi voi păstra în sufletul meu. Şi în acest album al neuitării”, a scris Vatamanu. Acesta invită cititorii pe 11 iunie, la 14,00, să urmărească online evenimentul de lansare a acestui volum, „care povesteşte cu ajutorul fotografiilor şi al mărturisirilor, drama a 19 familii deportate. Cartea a apărut în cadrul proiectului „A stronger voice against soviet nostalgia by helping victims of GULAG and documenting their stories”, implementat de către RCTV „Memoria” cu sprijinul Ambasadei SUA în R. Moldova. Articolul Scriitoarea Leontina Vatamanu lansează volumul „Copiii Basarabiei în Gulag. Ierbar de amintiri” apare prima dată în InfoPrut.