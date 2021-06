Pe 18 și 19 iunie, Igor Dodon se va întâlni cu diaspora moldovenească din Rusia

16:40

Partidul Socialiștilor condamnă acțiunea agresivă și ilegală de astăzi a unui partid de dreapta care luptă pentru lichidarea Republicii Moldova prin alipirea la România, organizată în fața sediului PSRM. Cunoscuți pe larg ca foști demnitari corupți din guvernările Alianțelor pentru Integrare Europeană, ajunși în sondaje sub un procent, aceștea încearcă să intre în atenția opiniei publice prin acțiuni gălăgioase, dar fără esență. Un fel de tobe, care produc multă zarvă, însă fără altă utilitate. The post PSRM condamnă acțiunea agresivă și ilegală de astăzi a unui partid de dreapta first appeared on Accent.