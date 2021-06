Un grup de străini care locuiesc la Chișinău au depus jurământul pentru obținerea cetățeniei R.Moldova

10:30

Prima și ultima călătorie cu Iurie Sadovnic am făcut-o la Soroca, în mașina lui Viorel Burlacu, atunci când am mers la un spectacol-concert omagial în cinstea poetului Valeriu Matei. Veneam de la Chișinău și când am intrat în Orhei am cârnit-o spre Susleni, ca să-l luăm pe faimosul muzician. Nu-l cunoșteam personal și aveam foarte mari emoții. Viorel Burlacu a frânat în fața porții sale și s-a dus după cântăreț, iar eu și cu actrița Margareta Nazarchevici am rămas în mașină ca să-i așteptăm. Iur...