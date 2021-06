(FOTO) Bărbat din Dubăsari, dispărut de câteva zile. Poliția cere ajutorul oamenilor

11:40

UNTOLD, cel mai mare festival de muzică din România, care se desfășoară în fiecare an în orașul Cluj Napoca pe Cluj Arena, revine după un an de pauză. Devenit un fenomen, dar și unul dintre cele mai așteptate festivaluri de muzică din Europa, festivalul va avea loc în acest an în perioada 9-12 septembrie. De […] Articolul UNTOLD, cel mai mare festival de muzică din România, revine după un an de pauză din cauza pandemiei apare prima dată în Realitatea.md.